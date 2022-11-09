Video Ekonomi Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı | Video
Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı | Video

Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı | Video

09.11.2022 | 08:54

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Yüksek Hızlı Tren (YHT) , İstanbul’dan Ankara, Eskişehir ve Bilecik’e gitmek isteyenlerin ilk tercihi oldu. Konforuyla uçakla yarışan YHT, İstanbul-Ankara arasında 108 TL’ye satılan biletiyle de rakipsiz.

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