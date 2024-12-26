Whitebit Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin: "1 Bitcoin 1 Milyon Dolar olacak" | Video 26.12.2024 | 15:00 Bitcoin'deki piyasa dinamikleri olumlu yönde değişmeye başladı. Whitebit Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, Bitcoin piyasalarındaki son değişimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bitcoin dijital altın oldu. Bu tarihi not alın. Bir bitcoin 1 milyon dolar olacak. Nasıl bir bitcoinin 1 dolar olduğu zamanları gördüysek, şimdi 95 bin dolar. Ve bence 1 milyonu da göreceğiz." dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bitcoin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olması ile birlikte ciddi bir yükseliş trendine girdi. Dikkatleri üzerine çeken Bitcoin piyasasındaki dinamikleri anlatan Whitebit Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, "Aslında öngörülen bir şeydi Bitcoin'in 100 bin doların üzerine çıkması. Biliyorsunuz 2024 yılı içerisinde Halving yani ödül yarılanması gerçekleşti. Ve bu ödül yarılanmasından sonra genelde Bitcoin 6 ay ya da 1 yıl arasında en yüksek seviyelerini görüyor. Yani bu her 4 yıllık dönemde bu şekilde gerçekleşti. O yüzden aslında 2024 sonuna doğru, 100 bin doları aşması herkesin beklediği bir şeydi. Bir önceki en yüksek seviyesi 70 bin dolardı ve neredeyse üzerine 38 bin dolar koyarak yüzde 50'den fazla üstüne gelerek 108 bin dolar seviyesini gördü." dedi.

"POWELL'IN SÖYLEMİ BİRAZ SPEKÜLASYONA UĞRADI"

FED Başkanı Powell'ın Bitcoin ile ilgili bir soruya verdiği yanıtın piyasa dinamiklerini etkilediğini söyleyen Yetişkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biliyorsunuz Amerika dünyanın finans sektöründe çok önemli bir yere sahip. Amerikan FED başkanının bir toplantısı oldu. Bu toplantıda kendisine özellikle yöneltilen bir soru oldu. 'Bitcoin'i rezerv para olarak değerlendirmeyi düşünüyor musunuz, bunu gündeminize aldınız mı?' Powell da, tabii 'Şu anda yasalar gereği böyle bir şey yapamıyoruz. Yasaların da değişme durumu yok.' dedi. Bu da tabii birden piyasalarda negatif algılandı. Yani Trump'ın seçimi ile beraber pozitif bir algı oldu. Belki 108 bin dolara ilk çeyrekte gelecekti ama Trump'ın da coşkusuyla çünkü çok Bitcoin tarafınca güzel gelişmelerden bahsetti. Elon Musk'ı da yanına aldı biliyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın her şey pozitif görünüyor yani. Kripto ile ilgili geçen dönemde yayınlanmış herhangi bir negatif haber yok. Yani her şey pozitif aslında. Sadece Powell'ın söylemi biraz spekülasyona uğradı.

KURUMSAL YATIRIMCILAR BİTCOİN PİYASASINI NASIL ETKİLİYOR?

Bitcoin piyasasındaki kurumsal yatırımcıların etkisine de değinen Yetişkin,"Kurumsal yatırımcılar oyuna dahil oldu. Ama çok geç dahil oldular. Bu yüzden onlar en yüksek fiyatlardan çok da satın almak istemeyebilirler. O yüzden fiyatları ara ara aşağıya çekip aşağıdan yüklü alımlar yapabilirler. Bu da aslında bizim tam da oturttuk dediğimiz sektörü biraz kurumsalların bu yüklü işleri ile oyun biraz değişti. Biraz daha profesyonel tarafa doğru kayıyor. Bu hem iyi, hem de kötü. Bireysel kullanıcılar biraz daha mücadele içerisinde olacak. Kurumsallar da hem yatırımlarını artırmaya çalışacaklar hem de olabildiğince doğru fiyattan almaya çalışacaklar." dedi.

"BİTCOİN DOLARIN KARŞITI DEĞİL, ALTIN İLE EŞDEĞER"

Bitcoin'in yanı sıra ilgi gören birçok altcoin de var. Bu konuya da vurgu yapan Yetişkin, "Altcoinler tabii hepsi birer proje ve bu projeler de aslında hepsi kripto ekosistemini destekleyen projeler. Çünkü orada Bitcoin biraz daha altın gibi konumlandırılıyor. Biliyorsunuz altın rezervleri 12 trilyon doları aşmış vaziyette. Bitcoin de şuan 2 trilyon dolar seviyesinde. Yani neredeyse altın seviyesine gelmesi için kendi fiyatını altıya katlaması lazım. Bunu Powell da söyledi; Bitcoin doların karşıtı bir şey değil altın ile eşdeğer. Öyle bakarsak belli bir dönemde de para birimleri altın ile basılıyordu. Bu da demek oluyor ki ileride Bitcoinle de günlük kullandığımız coinler, bu CBDC dediğimiz merkez bankasının çıkaracağı coinler merkez bankası rezervimize göre konumlandırılabilir." ifadelerini kullandı.

"BİTCOİN'DE TALEP ARZDAN FAZLA FİYATLAR YUKARI ÇIKAR"

Bitcoin'in üretimindeki sınırlılığa değinen Yetişkin, "Şu anda ülkeler, kuruluşlar tutabildiği kadar Bitcoin tutmaya çalışıyor. Ama bunun üretimi sınırlı. Her on dakikada bir tane blok üretilebiliyor. Bu da demek oluyor ki saatte 6 tane blok üretiliyor. Bu da demek oluyor ki tahmini 50 bin blok üretiliyor bir yılda. Ama arzdan daha fazla bitcoin talebi var. Ben ülke olarak Bitcoin ile alım satım yapacağım diyen ülkeler var. Demek ki talep arzdan daha fazla. Böyle olunca da fiyat doğrudan yukarı çıkar bunun başka bir anlamı yok." şeklinde konuştu.

"WHİTEBİT OLARAK BİZ BU HİZMETİ VERMEK İSTİYORUZ"

Bitcoin ile ilgili en fazla merak edilen konulardan biri olan yasal çerçeveyle ilgili değerlendirmede bulunan Yetişkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şunu kabul etmemiz lazım; Bitcoin dünya çapında saldırılara da uğradı. Ama 2024 yılına geldiğimizde artık hükümetlerin elinde tutmak istediği, artık alım satım olarak kullanmak istediği bir varlığa dönüştü. Yani o hala ''kripto yok olur gider mi, bu soyut bir şey mi'' diyenlerin biraz geçmişi araştırması lazım. Gelgelelim şu anda kullandığımız para da somut değil. Yani ben şu anda hiçbir ödemeyi nakit olarak yapamıyorum. Bankalar üzerinden transfer ediyoruz ancak. Şu anda yurt dışında çok gelişmiş sistemler var biz de buna entegre olabiliriz.

Şu anda siz aktif kaç banka kullanıyorsanız belli bir noktadan sonra kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak da 3-5 tane platformdan hizmet alacaksınız. Hangisi daha iyi hizmet veriyorsa, hangisi size hitap ediyorsa… Biz de Türkiye'de bu şekilde hizmet vermek istiyoruz.

BİTCOİN GÜVENİLİR Mİ?

Bitcoin'in güvenilirliği ile ilgili endişeleri de ele alan Yetişkin, "Regüle edilmezse güvenilir olmaz çünkü platformun insiyatifine kalırsınız. Her platform da iyi niyetli olmayabilir. Ama regüle ederseniz yani sınırları çizerseniz artık onlar o kurala tabi olmak zorunda. Biz zaten masak denetimine tabiyiz. Şimdi SPK VE TUBİTAK da devreye girdi. Artık biz de bir nevi banka olma yolunda ilerliyoruz. Sadece teknolojimiz farklı ve bu teknoloji aslında blok zincir bankaların da adapte olmaya çalıştığı bir teknoloji çünkü daha hızlı daha ekonomik ve daha az maliyetli. O yüzden şu anda bankalar da buradaki teknoloji ayaklarını geliştiriyorlar. Onlar da blok zincir teknolojisine adapte olmaya çalışıyorlar. Aslında mevcut sistemden daha iyi bir sistem şu anda gündeme geliyor.

RİSK YÖNETİMİ NASIL OLMALI? UZUN VADELİ YATIRIMCILAR NELER YAPMALI?

Yetişkin, sözlerine risk yönetimi ve uzun vadeli yatırımcılara tavsiyeler ile devam etti:

Bir Bitcoin 1 dolardı. Şimdi burun kıvırdığımız bitcoin 95 bin dolar. Yani şu anda 95 bin dolarla yani bir bitcoin ile çok rahat bir araba alabiliyorsunuz. Önümüzdeki yıl çok rahat ev de alacaksınız. Şimdi burada siz Elon Musk ben Bill Gates olsak, ikimiz kafa kafaya versek hadi şu kriptoları manipüle edelim desek orada yüzde 10-15'ten fazla bir hareket yapamayız. Bütün paramızla… bu da demek oluyor ki manipüle edilmesi o kadar kolay değil. Ama X bir coin… bütün sahibi Ahmet. İstediği gibi manipüle edebilir. Ve kripto varlıklarda şöyle bir şey var kripto varlıklar birebir eş tutuluyor. Yani bankalarda biliyorsunuz varlıklar birebir tutulmuyor. Herkes gidip bankadan tüm parasını çekmek istese çekemez. Ama kriptoda birebir tutuluyor. Ayrıca bizim platformumuzda bununla ilgili çok güzel bir deneyim oldu. Ukrayna menşeli bir borsa olduğu için savaş esnasında bir yüzde 70 paralar çekildi ve herkes parasını aldı. Daha sonra güvenilir olduğunu, bankalardan alamayacağını anladığı noktada bankadan kripto platformuna attılar çünkü bankalar engel koydu veremedi o parayı. Yani bu en kötü senaryoda başımıza gelebilecek olan şeyler.

"CBDC'LERİN AKTİFLEŞMESİ OLUMLU ETKİ YARATIR"

Merkez bankalarının dijital para projeleri ve CBDC'lerin yaygınlaşması ile ilgili ise Yetişkin'in değerlendirmesi şöyle oldu:

CBDC'leri olumlu görüyorum çünkü artık bu demek oluyor ki dijital para, dijital varlık kısmı devlet tarafından da gündeme alınmış ve üzerine çalışılıyor demek. Bu da kripto sektörüne ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Burada tabii ki CBDC'lerin aktifleşmesi bence kripto sektörünü olumlu etkileyecek. Bir ülkenin CBDC'i olunca bitcoin değer kaybedecek demek değil. Şu anda biz de Türk lirasını kullanıyoruz ama altın değer kaybetmiyor. Ya da Amerika dolar kullanıyor ama altın değer kaybetmiyor. Burada bitcoin'in kapsamı başka bir şey, CBDC'lerin kapsamı başka bir şey. CBDC'ler bizim günlük olarak kullanacağımız bir dijital para birimi olacak. Onun da bitcoine tabii bir paritesi olacak.

"BİTCOİN, DİJİTAL ALTIN OLDU"

Yetişkin, 'Bitcoin dijital altın olacak' yaklaşımına da vurgu yaparak, "Bence dijital altın oldu bile." dedi.

"BİR BİTCOİN BİR MİLYON DOLAR OLACAK"

"Bu tarihi not alın…" diyen Yetişkin, "Bir bitcoin 1 milyon dolar olacak. Nasıl bir bitcoinin 1 dolar olduğu zamanları gördüysek, şimdi 95 bin dolar. Ve bence 1 milyonu da göreceğiz." ifadelerini kullandı.