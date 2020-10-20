EDHO'da milyonları ekran başına kilitleyen sahne: Alpaslan, Yaman'ın mekanını bastı | Video

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 168. yeni bölümü nefesleri kesti. EDHO'nun bu akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüne 'baskın' sahnesi damga vurdu. Milyonları heyecanlandıran sahnede Alpaslan, tek başına Yaman'ın mekanını bastı. Yaman'ın adamlarını öldüren Alpaslan ve Yaman'ın yüz yüze gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne damga vuran mekan basma sahnesi.