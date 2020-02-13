Video Fragman Akıllı Balık filminin fragmanı | Video

Akıllı Balık filminin fragmanı | Video

Akıllı Balık filminin fragmanı | Video
13.02.2020 | 10:23

June Taylor'un yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film "Akıllı Balık"; kendilerine her gün yeni şeyler öğreten öğretmenlerini çok seven iki balığın, okulda yaşadıkları maceraları beyaz perdeye taşıyacak.

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