Video Fragman ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı 2.Tanıtımı yayınlandı | Video
ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı 2.Tanıtımı yayınlandı | Video

ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı 2.Tanıtımı yayınlandı | Video

01.06.2022 | 12:54

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ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Pastel Film imzalı “Gül Masalı” dizisinin yayınlanan ikinci teaserı büyük ilgi gördü.

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Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yeni tanıtımında Isparta'nın tüm güzelliği gözler önüne serildi. Fonda Eğirdir Gölü ile lavanta ve gül tarlarının görsel güzelliği dikkat çekerken başrol oyuncuları Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın uyumu da çok beğenildi.

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam eden dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başarılı duayen isimler rol alıyor.

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.

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