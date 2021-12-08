Video Fragman atv'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' başlıyor! Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'ta Cihan Ünal'dan müthiş performans...
atv'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' başlıyor! Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'ta Cihan Ünal'dan müthiş performans...

atv'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' başlıyor! Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'ta Cihan Ünal'dan müthiş performans...

08.12.2021 | 11:06

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OTOMATİK OYNAT

atv’nin yeni dizisi ’Yalnız Kurt’ başlıyor! Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt’ta Cihan Ünal’dan müthiş performans... 00:51
atv'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' başlıyor! Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'ta Cihan Ünal'dan müthiş performans... 08.12.2021 | 11:06
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atv'de Yanlız Kurt fırtınası başlıyor! Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'un başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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Yalnız Kurt yeni tanıtımı ile ilgi topladı

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt yayınlanan yeni tanıtımı ile ilgi topladı. Cihan Ünal'ın olduğu tanıtım seyircide merak uyandırdı. Yakın zaman önce çekimlerine başlanan dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

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