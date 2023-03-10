Başım Belada 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Nişanınıza beni çağırmazsanız alınırım..." | Video

Atv ekranlarında 5 Mart 2023 Pazar günü ilk bölümüyle yayınlanan Başım Belada dizisinin 1. bölümünün ardından yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler yoğun olarak Başım Belada yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ederek "Başım Belada 2. bölüm fragmanı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte Başım Belada 2. Bölüm 2. Fragmanı...