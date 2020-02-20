Bayi Toplantısı filminin fragmanı | Video

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Bayi Toplantısı", beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısı sırasında başlarına gelen olaylar etrafında dönüyor. Bedran Güzel'in yönetmenliğini üstendiği filmin başrollerinde Büyükak'ın yanı sıra Onur Buldu, Aydın Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimler oynuyor.