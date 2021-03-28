Camdaki Kız 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
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Camdaki Kız 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 28.03.2021 | 09:31
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Hercai 65. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 28.03.2021 | 09:28
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Ramo 37.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 26.03.2021 | 15:29
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Akıncı 13. Yeni Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle 26.03.2021 | 14:08
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Arka Sokaklar 583. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 26.03.2021 | 14:01
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Benim Adım Melek 58. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 24.03.2021 | 16:31
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Sadakatsiz 23. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 24.03.2021 | 15:26
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Kuruluş Osman 51. Yeni Bölüm 2. Fragman yayınlandı izle! 24.03.2021 | 14:13
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Masumlar Apartmanı 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 23.03.2021 | 13:00
Camdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız 1 Nisan Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor!