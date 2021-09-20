Camdaki Kız 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
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Camdaki Kız 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 20.09.2021 | 13:19
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Kalp Yarası 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 20.09.2021 | 11:16
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İkimizin Sırrı 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 19.09.2021 | 14:01
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İçimizden Biri 2. Bölüm Ön İzlemesi yayınlandı | Video 19.09.2021 | 12:33
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Kırmızı Oda Yeni Sezon 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 17.09.2021 | 14:27
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Arka Sokaklar 595. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 17.09.2021 | 11:12
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Yeni dizi Yargı 1. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 15.09.2021 | 14:44
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Kalp Yarası 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 13.09.2021 | 14:21
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Teşkilat 2. sezon 2. fragmanı yayınlandı | Video 13.09.2021 | 13:54
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İkimizin Sırrı 6. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 12.09.2021 | 13:14
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. Bölüm 4. Fragmanı yayınlandı | Video 10.09.2021 | 13:17
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Yalancı 1. Bölüm son fragmanı yayınlandı | Video 09.09.2021 | 14:25
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İçimizden Biri 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 09.09.2021 | 14:30
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Kazara Aşk 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 09.09.2021 | 13:40
00:59
Baht Oyunu 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 07.09.2021 | 14:52
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ilk bölüm yeni fragmanı yayınlandı | Video 05.09.2021 | 16:44
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Aşkın Tarifi 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 30.08.2021 | 16:48
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir. İşte merakla beklenen Camdaki Kız 12. Bölüm Fragmanı.
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.