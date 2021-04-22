Camdaki Kız 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
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Camdaki Kız 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 22.04.2021 | 14:30
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Alev Alev 24. Bölüm Ön İzleme fragmanı yayınlandı | Video 22.04.2021 | 14:30
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Benim Adım Melek 62. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 21.04.2021 | 11:13
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Teşkilat 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 18.04.2021 | 13:39
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Menajerimi Ara 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 18.04.2021 | 11:49
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Kardeşlerim 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 18.04.2021 | 11:03
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Camdaki Kız 3. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 16.04.2021 | 16:28
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Payitaht Abdülhamid 147. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 16.04.2021 | 16:02
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Akıncı 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 16.04.2021 | 15:34
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Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 16.04.2021 | 14:12
Camdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de!