Gönül Dağı 66. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Dilek'i Gönül Dağı'nda bırakıp hiçbir yere gitmiyorum!" | Video

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 3. sezon ile izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Başrol karakterlerinden Dilek'in ölümüyle birlikte Gönül Dağı yeni sezonda neler yaşanacağı merak konusu oldu. Gönül Dağı 66.bölümüyle bu akşam saat 20:00'de TRT 1'de..