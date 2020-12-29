Hekimoğlu 31. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video

Hekimoğlu 31. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! İpek anne olmak için adım atıyor. Bu durumdan haberdar olan Ateş ise hemen duruma el atıyor ve İpek'in böyle bir şey yaparken iyi düşünmesi gerektiğini söyleyip, onu uyarıyor. Peki İpek, geri adım atacak mı?