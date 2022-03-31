TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta 1. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyicilerde 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Kara Tahta 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? soruları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler