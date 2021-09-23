Kazara Aşk 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Şimal, Civan’la beklenmedik yakınlaşmalarından etkilenmiştir. Fakat kendisinin de Civan’a karşı bir şeyler hissettiği gerçeğini kabullenemez. Üstelik Civan’ın aşk itirafının, şirketi geri kazanmak için yaptığı yeni bir hamleden ibaret olduğunu düşünüyordur. Civan ise Şimal’i aşkına inandırmak, onun kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Civan’ın, Şimal’e kavuşma hayalleri, babasının ikisinin evliliğiyle ilgili verdiği kararla alt üst olur. Tahsin, onun aslında Nazlı ile evli olduğunu öğrendikten sonra Civan’ın herkesi ve özellikle Şimal’i daha fazla kandırmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Civan, babasının kesin talebi ile Şimal’e aşkı arasında sıkışıp kalır. Civan, söylediği yalanları telafi edecek yolu mu, Şimal’e olan aşkını mı seçecektir? Peki Şimal, Civan’a karşı hisleriyle yüzleşip sonunda onu sevdiğini kabul edebilecek midir?