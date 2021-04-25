Video Fragman Kuruluş Osman 56. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 56. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 56. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video
25.04.2021 | 13:50

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Kuruluş Osman... 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi. Kuruluş Osman 56. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı.

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