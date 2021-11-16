Video Fragman Kuruluş Osman 71. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir!"
Kuruluş Osman 71. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!

Kuruluş Osman 71. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir!"

16.11.2021 | 10:22

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atv Kuruluş Osman 71. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuruluş Osman 71. Yeni Son Bölüm özeti;

KAYI OBASI'NA AĞIR DARBE

Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir!

OSMAN BEY VE TURGUT BEY KARŞI KARŞIYA

Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar. Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur.

OSMAN BEY FAİLLERİ BULABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak? Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi? Gonca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek? Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak? Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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