Video Fragman Kuruluş Osman 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
Kuruluş Osman 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

01.12.2021 | 12:42

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OTOMATİK OYNAT

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atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın kadrosuna 73’üncü bölümde yeni bir oyuncu katılıyor. Sürpriz bir karakterle hikayeye dahil olan Feyza Sevil Güngör, ‘Kuruluş Osman’ın 73’üncü bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. ‘Kuruluş Osman’ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Osman Bey’in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine İznik Valisi Saguros ve kızını koyuyor. Osman Bey ise tekfurların bu hamlesine karşılık İnegöl Kalesi’ni düşürmenin yollarını arıyor.

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atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna 73'üncü bölümde yeni bir oyuncu katılıyor. Sürpriz bir karakterle hikayeye dahil olan Feyza Sevil Güngör, 'Kuruluş Osman'ın 73'üncü bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. 'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine İznik Valisi Saguros ve kızını koyuyor. Osman Bey ise tekfurların bu hamlesine karşılık İnegöl Kalesi'ni düşürmenin yollarını arıyor.

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