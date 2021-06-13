Menajerimi Ara 41. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Menajerimi Ara 41. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 13.06.2021 | 14:22
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Camdaki Kız Sezon Finali 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 10.06.2021 | 12:20
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Cam Tavanlar ilk bölüm 5. fragman yayınlandı | Video 09.06.2021 | 14:37
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Bozkır Arslanı Celaleddin 4. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle 09.06.2021 | 10:53
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Teşkilat 14. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı | Video 06.06.2021 | 17:08
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Menajerimi Ara 40. Bölüm 2. Ön İzleme fragmanı yayınlandı | Video 06.06.2021 | 15:05
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Kardeşlerim 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 06.06.2021 | 13:41
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Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm önizleme fragmanı yayınlandı | Video 03.06.2021 | 15:14
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Sadakatsiz 31. Bölüm 3. Fragmanı Sezon Finali fragmanı yayınlandı | Video 02.06.2021 | 12:48
Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.