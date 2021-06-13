Video Fragman Menajerimi Ara 41. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Menajerimi Ara 41. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Menajerimi Ara 41. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
13.06.2021 | 14:22

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Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

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