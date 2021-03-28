Sapık katil, Zeliş'i kaçırdı! Çoban Ailesini yıkacak olay! Arka Sokaklar 583. Bölüm izle | Video
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Arka Sokaklar 583. Bölümde Zeliş, sapık seri katil Giray tarafından kaçırılıyor! Ekip, Giray'ın annesi Nevbahar'ı tutuklar ve emniyete götürmek için villadan çıkarlar. Bu sırada Nevbahar'ın adamları ateş açarak onu kurtarmaya çalışır. Nevbahar, yaralanan bir polisin silahını alarak Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü, kendisine ateş açan Nevbahar'ı vurarak öldürür. Giray bu haber üzerine büyük öfkeyle dolar, taşar. İntikam yeminleri eden Giray, Zeliş'in, Hüsnü'nün kızı olduğunu öğrenir. Yaptığı bir planla Zeliş'i ele geçirmeyi başarır. İşkence ettiği Zeliş'i viran bir yerde tutsak olarak tutmaya başlar.