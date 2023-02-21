Survivor yarışmacıları, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini öğrendi! Gözyaşları sel oldu | Video
Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünün sonunda yarışmacıları Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremleri öğrendiği anlar verildi. Yeni bölümü bu akşam yayınlanması planlanan Survivor'da deprem felaketini öğrenen yarışmacılar, gözyaşlarına boğuluyor.
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