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OTOMATİK OYNAT
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Teşkilat 28. Bölüm izle | Video 27.12.2021 | 10:06
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Camdaki Kız 25. Bölüm 2. Fragman "Anne Olacağım" | Video 23.12.2021 | 14:26
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Bir Zamanlar Çukurova 118. Bölüm Fragmanı izle | Video 23.12.2021 | 14:08
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Bir Zamanlar Çukurova 118. Bölüm 2. Fragmanı izle | Video 23.12.2021 | 14:00
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Kalp Yarası 25. Bölüm 2. Fragmanı ''Ediyorum hem de sonsuza dek!' | Video 20.12.2021 | 14:57
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Aziz 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 17.12.2021 | 14:25
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Sadakatsiz 43. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 15.12.2021 | 13:55
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Masumlar Apartmanı 51. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 14.12.2021 | 13:58
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Destan 4. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı! Destan'da intikam vakti... 08.12.2021 | 11:25
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Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi’nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Ekip, Nemesis’le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi’yi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır? Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış’ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer. Uzay’ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.