Video Fragman Teşkilat 28. Bölüm izle | Video
Teşkilat 28. Bölüm izle | Video

Teşkilat 28. Bölüm izle | Video

27.12.2021 | 10:06

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Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi’nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Ekip, Nemesis’le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi’yi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır? Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış’ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer. Uzay’ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

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