Üç Kız Kardeş 7. Bölüm Fragmanı yayında! Kızlar aşk sarhoşu | Video

Ekranların sevilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölümü yayınlandı. Peki Üç Kız Kardeş 7. bölümde neler yaşanacak? Üç kardeş de aşkın kokusuyla sarhoş olmuşlardır. Mutlulukları gözlerinden okunur. Türkan ve Somer de gittikçe yakınlaşmaya başlar.