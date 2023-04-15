Yalı Çapkını 29. Bölüm fragmanı izle: “Ben ne dersem sen osun” | VİDEO 15.04.2023 | 08:34 Yalı Çapkını fragman izle ekranı yayında. Seyran ve Ferit evliliği kopma noktasına gelirken Tarık ortaya çıkmıştır. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölümünden ilk kareler paylaşıldı. Son bölüm sonrası Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle ekranı yayında yerini aldı. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 29. Bölüm fragmanı izle! VİDEO DEVAM EDİYOR

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle linki yayında! Henüz Seyran ve Ferit boşanmadan Tarık ortaya çıkar. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını 29. Bölüm fragmanı ile araştırılıyor. Gelecek hafta olacaklar heyecan yaratıyor. İşte, Star TV Yalı Çapkını fragman izle ekranı…