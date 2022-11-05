Yalı Çapkını 8. Bölüm fragmanı yayında! “Bir insan kardeşinin kocasını niye öper ki?”

Yalı Çapkını dizisi yeni bölüm fragmanı ile gündemdeki yerini aldı. Cuma akşamları yayınlanmaya başlayan Yalı Çapkını 8. Bölüm fragmanı izle Star TV ile araştırılmaya başladı. Seyran gördüklerini hazmetmeye çalışırken Ferit işinden içinden çıkmaya çalışacaktır. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini almıştı. İşte, Yalı Çapkını 8. Bölüm fragmanı ve gelecek bölüm olacaklar…

Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı izle arama geçmişlerindeki yerini aldı. Star TV ekranlarında her Cuma günü yayınlanan dizinin başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu bulunuyor. Gelecek bölümde işler daha sarpa sarıyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Star TV ile yanıtlandı. İşte, gelecek bölümden ilk kareler…