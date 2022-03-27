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OTOMATİK OYNAT
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Yargı 26. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 27.03.2022 | 10:26
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Adı Sevgi 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında "Sana yenilmeyeceğim!" | Video 27.03.2022 | 10:26
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Arka Sokaklar 620. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Mazlum vuruluyor!" | Video 26.03.2022 | 11:05
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Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı izle! ‘’Gayrı hedef İnegöl’dür’’ 25.03.2022 | 23:21
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Yalnız Kurt 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 25.03.2022 | 10:50
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Üç Kuruş 20. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Abini kaybetmeye hazır ol!" | Video 25.03.2022 | 09:17
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Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı "O benim kardeşim değil!" | Video 25.03.2022 | 09:17
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Aziz 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Aziz yaşayacak Efnan..." | Video 23.03.2022 | 12:25
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Gönül Dağı 57. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Rıfat öldü mü?" | Video 23.03.2022 | 12:25
Zafer'in kaybı Ceylin'i yıkmıştır. Bu konuda en büyük destekçisi Ilgaz olur. Ancak diğer cephede işler daha karışıktır. Metin, Ilgaz ve Ceylin'in düşman olmaması için Zafer ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyecektir. Ancak Metin bunu yapmak için uğraşırken zor bir durumun içinde kalır.