Yargı 26. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Zafer'in kaybı Ceylin'i yıkmıştır. Bu konuda en büyük destekçisi Ilgaz olur. Ancak diğer cephede işler daha karışıktır. Metin, Ilgaz ve Ceylin'in düşman olmaması için Zafer ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyecektir. Ancak Metin bunu yapmak için uğraşırken zor bir durumun içinde kalır.