Gözleri KaraDeniz 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Söz veriyorum, anamızın kanı yerde kalmayacak!" | Video

03.09.2025 | 11:16

Gözleri KaraDeniz 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Gözleri KaraDeniz her Salı 20.00'de atv'de...

Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir. Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir. İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler. Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sırrı paylaşmasıyla, birbirlerine görünmez iplerle bağlı Maçari ailesi artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.
Gözleri KaraDeniz 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Söz veriyorum, anamızın kanı yerde kalmayacak!" | Video 03.09.2025 | 11:16
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: "Daha denize güvenmiyorsun bari kaptanına güven..." 03.09.2025 | 00:23
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Gökten melek düştü! 03.09.2025 | 00:16
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: “Aklımı başıma topladım baba, merak etme!” 03.09.2025 | 00:10
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: “Gemiyi batıracak yükü denize atarsın ki batıp da ölmeyelim!” 03.09.2025 | 00:01
Gözleri KaraDeniz bu akşam atv'de başlıyor! | Video 02.09.2025 | 14:45
Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle 2 Eylül Salı atv'de! | Video 30.08.2025 | 10:48
Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi! "Gözleri KaraDeniz" atv'de başlıyor | Video 24.08.2025 | 12:55
Gözleri KaraDeniz 1. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı izle! 30.07.2025 | 12:22

