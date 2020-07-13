Video Haber 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Treni' treni sefere çıkıyor | Video

15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Treni' treni sefere çıkıyor | Video

15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Treni' treni sefere çıkıyor | Video
13.07.2020 | 22:42

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nun dördüncü yıl dönümüne özel olarak hazırlanan yüksek hızlı tren Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve Ankara- Eskişehir arasında iki ay boyunca sefer yapacak.

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Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz görseliyle giydirilen "Demokrasi ve Milli Birlik Treni" ilk seferine yarın çıkıyor. Yüksek hızlı tren 2 ay boyunca yaklaşık 45 bin kilometre yol yapacak.

15 TEMMUZ GÖRSELİYLE GİYDİRİLEN TREN İLK SEFERİ İÇİN ARTIK SAAT SAYIYOR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nun dördüncü yıl dönümü için özel hazırlanan yüksek hızlı tren Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve
Ankara- Eskişehir arasında iki ay boyunca sefer yapacak.

6 vagonlu trende normal kapasite 411 ancak korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi de korumak amacıyla oturma düzeni seyrekleştirildi ve sadece 217 koltuk için biletleme yapılıyor.

YÜKSEK HIZLI TRENLERDE KOVİD-19 A KARŞI TÜM TEDBİRLERSE TİTİZLİKLE ALINIYOR.

Trenler her sefer öncesi ayrıntılı olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor.

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