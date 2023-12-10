Video Haber 2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

10.12.2023 | 22:47

Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi alanlarında verilen 2023 Nobel Ödülleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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