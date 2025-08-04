2025 LGS tercih sonuçları açıklandı | Video

Binlerce öğrencinin merakla beklediği lise yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. 24 Temmuz’da sona eren tercih sürecinin ardından gözler bugün açıklanacak sonuçlara çevrilmişti. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihi ile sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden yerleştirme bilgilerini öğrenebilecek.