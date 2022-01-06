ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ı suçladı: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi | Video

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz sene eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen kanlı kongre baskınını “silahlı ayaklanma” olarak nitelendirdi. 6 Ocak'ta insanların iradesini yok etmek istediklerini belirten Biden, "Eski başkan seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi " ifadelerini kullandı.