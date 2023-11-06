ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Ankara'da Vali Yardımcısı karşıladı | Video

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tam destek veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya geldi. ABD'li Bakanı, havaalanında Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı. Protokol hiyerarşisine göre; üst düzey hiçbir Türk yetkili karşılamada bulunmadı. Apron da aydınlatılmadı. Blinken, karanlıkta kendisini bekleyenlerle selamlaştıktan sonra aracına geçti.