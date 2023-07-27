ABD Kongresi’nde tarihi oturum! Dünya UFO ile ilgili bu sözleri konuşuyor! | Video

ABD Kongresi bugün tarihi oturum ile gündeme geldi. Kongrede; UFO ve UAP olarak bilinen tanımlanamayan cisimler veya tanımlanamayan hava olgularına ilişkin bir oturum yapıldı ve bu oturumda yaşananlar adeta güne damga vurdu. Oturumda yer alan üç tanığın anlattıkları duyanları şoke etti. İşte dünyanın konuştuğu o açıklamalar ve detayları!