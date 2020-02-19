Ailelerin evlat nöbeti PKK'ya darbe vuruyor! Eyleme 2 aile daha katıldı | Video
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi evlatları dağa kaçırılan ailelerin katılmasıyla büyüyor.
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