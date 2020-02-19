Video Haber Ailelerin evlat nöbeti PKK'ya darbe vuruyor! Eyleme 2 aile daha katıldı | Video

Ailelerin evlat nöbeti PKK'ya darbe vuruyor! Eyleme 2 aile daha katıldı | Video

Ailelerin evlat nöbeti PKK'ya darbe vuruyor! Eyleme 2 aile daha katıldı | Video
19.02.2020 | 09:25

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi evlatları dağa kaçırılan ailelerin katılmasıyla büyüyor.

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