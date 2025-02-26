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AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Erdoğan’a sürpriz doğum günü

AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Erdoğan’a sürpriz doğum günü

26.02.2025 | 22:32

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, 71 yaşına giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü özel bir etkinlikle kutladı.

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