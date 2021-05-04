AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan Sözcü’ye videolu yanıt | Video

Sözcü Gazetesi’nin Aydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı’nın "ciro kaybı desteğine" başvurusu sonrasında hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığı yalanını manşete taşımasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan çarpıcı bir video ile tepki gösterdi. Özkan’ın paylaştığı videoda, Sözcü’nün yalan manşeti, FOX’un manşeti televizyona taşıyışı, Birgün Gazetesi’nin aynı yalan haberi yapışı ve CHP’li milletvekillerinin yalanı nasıl yaydığını gösteriliyor. İşte o video:

Sözcü Gazetesi, "İktidar, pandemide dibe vuran esnafı şoke etti. Al sana destek" manşetiyle bugün yalan bir habere imza atmıştı. Sözcü haberde, Aydın Kuşadası'ndaki restoranı için devlete 'Ciro kaybı desteği' başvurusu yapan Cem Emre Akıncı isimli esnafın banka hesabına, 4 lira 63 kuruş destek ödemesi yattı" denilerek şahsın dekontu paylaşılmıştı. Ancak bu dekontun gerçeği yansıtmadığını Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıklamış, yatan paranın 3000+4.63 TL olduğunu belirtmişti.

"CHP'NİN YALAN STRATEJİSİ HİÇ DEĞİŞMİYOR"

Sözcü'nün yalan manşeti sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yalan haberle ilgili çarpıcı bir video paylaştı. Videoda, Sözcü'nün yalan manşeti, FOX'un manşeti televizyona taşıyışı, Birgün Gazetesi'nin aynı yalan haberi yapışı ve CHP'li milletvekillerinin yalanı nasıl yaydığını gösteriliyor. Özkan, resmi Twitter hesabından videoyla birlikte "CHP'nin yalan stratejisi hiç değişmiyor; Gerçeği gizle, ortaya bir yalan at, bu yalanı manşet yap, yalanı defalarca tekrar et, kitlelerin bu yalanı nasıl sahiplendiğini otur, izle…" Yalan terörü, çamur medyası" ifadelerini de kullandı.