AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Terörsüz Türkiye" mesajı: "Karar PKK'nın tüm uzantılarını kapsamalı" | Video
Terör örgütü PKK, 47 yılın ardından silah bıraktığını açıkladı. AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir. Ulaşılan aşamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir. Kararın fiilen uygulanması gerekir. Karar PKK'nın tüm uzantılarını kapsamalı" ifadeleri kullanıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:22
03:40
06:01
03:42
SON DAKİKA! Terör örgütü PKK kendisini feshetti | Video 12.05.2025 | 09:15
00:48
17 ilde dolandırıcılık operasyonları; 73 şüpheli tutuklandı | Video 12.05.2025 | 08:49
00:19
03:38
Putin- Zelenski zirvesi perşembe günü Türkiye'de gerçekleşecek! 11.05.2025 | 20:34
04:10
ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye İstanbul çağrısı! 11.05.2025 | 20:01
18:39
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten barış diplomasisi açıklaması | Video 11.05.2025 | 16:58
01:08
"Denizkurdu-2025" tatbikatı hazırlık uçuşları başarıyla sürüyor | Video 11.05.2025 | 14:25
04:02
Salih Tuna | Vitesin sapı aşkın ızdırabı 10.05.2025 | 17:09
04:27
Mahmut Övür | Siyasetin zaferi: PKK kendini feshetti 10.05.2025 | 17:03
05:37
Okan Müderrisoğlu | Silahlara veda edilirken bundan sonra ne olacak? 10.05.2025 | 17:00
03:43
Bercan Tutar | Trump’ın ezber bozan Avrupa ve İsrail projesi 10.05.2025 | 16:50
05:08
Melih Altınok | Gerçek olamayacak kadar mükemmel 10.05.2025 | 16:42
28:42
03:07
04:28
Dilek Güngör | Gerçek sorun finansman... 09.05.2025 | 16:17
04:31
Mahmut Övür | İBB’deki VIP rant sisteminin kilit ismi 09.05.2025 | 16:15
10:11
Yavuz Donat | İşte kamuoyu 09.05.2025 | 16:13