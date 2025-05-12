AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Terörsüz Türkiye" mesajı: "Karar PKK'nın tüm uzantılarını kapsamalı" | Video

Terör örgütü PKK, 47 yılın ardından silah bıraktığını açıkladı. AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir. Ulaşılan aşamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir. Kararın fiilen uygulanması gerekir. Karar PKK'nın tüm uzantılarını kapsamalı" ifadeleri kullanıldı.