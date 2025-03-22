Video Haber AK Parti Teşkilatı İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
AK Parti Teşkilatı İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

AK Parti Teşkilatı İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

22.03.2025 | 23:10

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatı İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmalarına değinen Başkan Erdoğan, "Bırakın demokrasi ve hukuk işlesin" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in suçu örtmek için sokak çağrısı yaptığını söyleyen Erdoğan, "Sayın Özel neden korkuyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz? Bu panik bu telaş niye?" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AK Parti Teşkilatı İftar Programı’nda Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 22:33
AK Parti Teşkilatı İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 22.03.2025 | 23:10
İBB’ye yönelik soruşturmada şüphelilere ait 15 milyon TL mal varlığına el konuldu | Video 00:56
İBB’ye yönelik soruşturmada şüphelilere ait 15 milyon TL mal varlığına el konuldu | Video 22.03.2025 | 16:23
SON DAKİKA: Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 07:59
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 22.03.2025 | 15:26
İmamoğlu İnşaat yolsuzluğun neresinde? Para İmamoğlu İnşaat’a mı aktarılıyordu? | Video 02:38
İmamoğlu İnşaat yolsuzluğun neresinde? Para İmamoğlu İnşaat'a mı aktarılıyordu? | Video 22.03.2025 | 11:47
İBB’ye terör soruşturmasındaki HTS kayıtları! Kim kiminle görüştü? | Video 16:11
İBB'ye terör soruşturmasındaki HTS kayıtları! Kim kiminle görüştü? | Video 22.03.2025 | 11:47
Bayraktar Kızılelma manevra testini de başarıyla geçti | Video 02:02
Bayraktar Kızılelma manevra testini de başarıyla geçti | Video 22.03.2025 | 10:34
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu’nun ’terör’ ifadesi başladı | Video 02:35
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun 'terör' ifadesi başladı | Video 22.03.2025 | 10:27
Saraçhane’de provokatörler polise saldırdı: Yanıcı ve patlayıcı maddeler kullandılar 00:32
Saraçhane’de provokatörler polise saldırdı: Yanıcı ve patlayıcı maddeler kullandılar 21.03.2025 | 22:35
CHP eyleminde büyük provokasyon 09:46
CHP eyleminde büyük provokasyon 21.03.2025 | 20:57
Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e sert tepki 11:13
Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki 21.03.2025 | 18:51
21 Mart Nevruz Programı’nda Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 34:13
21 Mart Nevruz Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 21.03.2025 | 18:41
40 milyon TL ile kaçarken yakalanmıştı: Ali Nuhoğlu’nun firmasında arama... | Video 00:59
40 milyon TL ile kaçarken yakalanmıştı: Ali Nuhoğlu'nun firmasında arama... | Video 21.03.2025 | 16:39
Başkan Erdoğan, nevruz ateşini yaktı | Video 07:30
Başkan Erdoğan, nevruz ateşini yaktı | Video 21.03.2025 | 16:14
Lüks villalar İmamoğlu’na nasıl geçti? İşte İBB soruşturmasındaki MASAK raporu! | Video 27:20
Lüks villalar İmamoğlu'na nasıl geçti? İşte İBB soruşturmasındaki MASAK raporu! | Video 21.03.2025 | 15:42
İBB Başkanı İmamoğlu, Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı? | Video 10:17
İBB Başkanı İmamoğlu, Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı? | Video 21.03.2025 | 15:41
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Yıldız yakalandı! | Video 04:46
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Yıldız yakalandı! | Video 21.03.2025 | 11:12
ODTÜ’de provokatif gösteri! Polise saldırdılar 01:34
ODTÜ'de provokatif gösteri! Polise saldırdılar 20.03.2025 | 23:45
’Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar Programı’nda Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 20:44
'Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 20.03.2025 | 20:44
İşte Murat Ongun’un evinden çıkanlar 00:10
İşte Murat Ongun'un evinden çıkanlar 20.03.2025 | 20:05
Mahmut Övür | ‘Kral çıplak’ diyen CHP’li 04:25
Mahmut Övür | ‘Kral çıplak’ diyen CHP’li 20.03.2025 | 16:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY