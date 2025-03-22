AK Parti Teşkilatı İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatı İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmalarına değinen Başkan Erdoğan, "Bırakın demokrasi ve hukuk işlesin" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in suçu örtmek için sokak çağrısı yaptığını söyleyen Erdoğan, "Sayın Özel neden korkuyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz? Bu panik bu telaş niye?" ifadelerini kullandı.