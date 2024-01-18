AK Parti'de aday tanıtımı bugün! Ankara ve İzmir adayı için gözler Erdoğan'da | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin Ankara dahil 48 ilin belediye başkan adayını tanıtacak. Başkan Erdoğan, illerin ilçe adaylarını ise kurmaylarına emanet etti. AK Parti'de beyannamenin ise 30 Ocak'ta açıklanması planlanıyor.