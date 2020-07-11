Video Haber Ali Erbaş A Haber'de konuştu: "Ayasofya aslına rücu etti" | Video

Ali Erbaş A Haber'de konuştu: "Ayasofya aslına rücu etti" | Video

Ali Erbaş A Haber'de konuştu:
11.07.2020 | 22:40

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sonrası ilk kez A Haber ekranında açıklamalarda bulundu. 24 Temmuz'daki namazı Başkan Erdoğan mı kıldıracak? Cami içerisindeki figürlerle ilgili nasıl bir çalışma yapılacak?

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86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili merak edilen tüm sorulara Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yanıt verdi. Başkan Erdoğan'ın daha önce 24 Temmuz Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacağını duyurduğu Ayasofya Camii'nin içerisindeki figürlere nasıl bir düzenleme yapılacak? İlk namazı Başkan Erdoğan mı kıldıracak? Prof. Dr. Erbaş yanıt verdi.

A Haber canlı yayınında konuşan Erbaş, 24 Temmuz'daki Cuma namazını Başkan Erdoğan mı kıldıracak sorusuna "Takdir zat-ı devletlerinindir" diyerek yanıt verdi.

Ayasofya'da 481 yıldır kesintisiz bir şekilde ibadet edildiğine dikkat çeken Erbaş, cami içerisindeki figürlerin ise perdeleme ya da teknolojinin imkanlarından faydalanılarak namaz vakitlerinde ışıkla karartma uygulanabilecek şekilde düzenleneceğini ifade etti.

MUHARREM İNCE'NİN SORUSUNA YANIT

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Eğer davet gelirse 24 Temmuz'daki Cuma namazına giderim" sorusuna yanıt veren Erbaş, "Ezan bütün Müslümanlara davettir" diyerek yanıt verdi.

Erbaş, Ayasofya'nın içerisinde 500 ile bin kişi namaz kılabilir. Caminin dışında ne kadar olabilir onu bilemiyorum. 2 imam 4 müezzin o tarihi günde görev alacak.

Prof. Dr. Erbaş, küresel koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen hacı adaylarının ücretleri iade edileceğini duyurdu.

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