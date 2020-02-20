Araba gölete uçtu, 1 kişi kayboldu! | Video

Malatya Battalgazi ilçesinde otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Demir korkulukları aşan araç Orduzu Pınarbaşı Göleti'ne uçtu. Bu kazadan sonra bekçi, polis ve vatandaşların yardımıyla araçtaki 3 kişi kurtarıldı. Ancak diğer kayıp kişi bulunamadı.