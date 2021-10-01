Asıl kim engelliyor? “Engelleniyorum” diyen İmamoğlu, Beykoz Millet Bahçesi’ni veto ederek engelledi | Video

Beykoz Belediyesi, tarihi Beykoz Çayırı’nın “Millet Bahçesi” olması için İBB Meclisi’ne teklif sundu, bu teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Her fırsatta engellendiğini iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Beykoz Millet Bahçesi” projesini meclis onay verdiği halde veto ederek engelledi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın “Milletin olanı millete vermenin derdindeyiz! Her şeyin en güzeli hemşehrilerimizin olsun istiyoruz” yorumunu yaparken, Beykoz Belediyesi İBB yönetiminin veto kararını halka duyurarak bir paylaşım yaptı. İşte ayrıntılar...