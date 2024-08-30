Video Haber Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nın belgesi ilk görüntülendi
Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nın belgesi ilk görüntülendi

Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nın belgesi ilk görüntülendi

30.08.2024 | 09:11

Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün İstiklal Madalyası belgesini ilk kez A Haber görüntüledi.

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