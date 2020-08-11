Avcılar'da yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu | Video
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İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde asker uğurlama konvoyu oluşturuldu. Gece geç saatlerde bir araya gelen gençler, 15 araçlık konvoy oluştururken, kornalar ve 'En büyük asker bizim asker' sloganı ile yan yana 3 şerit oluşturarak trafikte ilerledi. Ispartakule Mevkii'nden geçen asker uğurlama konvoyu bir süre daha ilerlerken kısa süre sonra gözden kayboldu.