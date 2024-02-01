Video Haber Avrupa Parlamentosu’nun önü savaş alanına döndü
Avrupa Parlamentosu’nun önü savaş alanına döndü

Avrupa Parlamentosu’nun önü savaş alanına döndü

01.02.2024 | 22:39

Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarına karşı Brüksel’de gösterilerini sürdüren çiftçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) binasının önünde döktükleri tezek, odun ve saman balyalarını ateşe verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avrupa Parlamentosu’nun önü savaş alanına döndü 02:47
Avrupa Parlamentosu’nun önü savaş alanına döndü 01.02.2024 | 22:39
Brüksel’de Filistin’e destek gösterisi 04:43
Brüksel’de Filistin’e destek gösterisi 01.02.2024 | 22:39
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ: Kimseyi işten çıkarmayacağız! 00:19
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ: Kimseyi işten çıkarmayacağız! 01.02.2024 | 19:06
Berlin ve Köln’de havalimanları grev nedeniyle boş kaldı 08:57
Berlin ve Köln'de havalimanları grev nedeniyle boş kaldı 01.02.2024 | 18:15
Fransa’nın başkenti Paris’te kuşatma: Halkın yüzde 90’ı destekliyor 05:46
Fransa'nın başkenti Paris'te kuşatma: Halkın yüzde 90'ı destekliyor 01.02.2024 | 18:17
Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı Zeine’yi kabul etti 01:13
Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı Zeine'yi kabul etti 01.02.2024 | 18:21
Başkan Erdoğan’dan İslam’a yönelik saldırılara sert tepki! Cehaletin karanlığını yırtıp atacağız | Video 34:40
Başkan Erdoğan'dan İslam'a yönelik saldırılara sert tepki! "Cehaletin karanlığını yırtıp atacağız" | Video 01.02.2024 | 15:28
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ramazan Hoca’nın katil zanlısı yakalandı... | Video 00:26
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ramazan Hoca’nın katil zanlısı yakalandı... | Video 01.02.2024 | 14:39
Murat Kurum: İBB yönetimi 5 yıldır yaptığı gibi İstanbul gündemini perdeliyor | Video 08:18
Murat Kurum: "İBB yönetimi 5 yıldır yaptığı gibi İstanbul gündemini perdeliyor" | Video 01.02.2024 | 12:59
MSB: Suriye’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 704’e yükselmiştir | Video 08:11
MSB: "Suriye’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 704’e yükselmiştir" | Video 01.02.2024 | 12:23
MSB’den F-16 spekülasyonlarına yanıt! Herhangi bir şarta bağlı değil | Video 02:47
MSB’den F-16 spekülasyonlarına yanıt! "Herhangi bir şarta bağlı değil" | Video 01.02.2024 | 12:14
Sibergöz-21” Operasyonu’nda gözaltına alınan 66 kişiden 28’i adliyeye sevk edildi | Video 02:59
"Sibergöz-21” Operasyonu'nda gözaltına alınan 66 kişiden 28'i adliyeye sevk edildi | Video 01.02.2024 | 11:41
MSB, Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey’i andı | Video 12:03
MSB, Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey’i andı | Video 01.02.2024 | 08:36
Murat Kurum’un ’Depremlerdeki Can Kaybı’ açıklamasına Fondaş Medyadan bilinçli çarpıtma! İşte sistematik yalanı çürüten video... 00:35
Murat Kurum'un 'Depremlerdeki Can Kaybı' açıklamasına Fondaş Medyadan bilinçli çarpıtma! İşte sistematik yalanı çürüten video... 31.01.2024 | 22:44
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 00:20
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 31.01.2024 | 21:46
Çekicinin üstünde yan yatan motosikleti tutmak isteyen polis düşerek yaralandı 00:40
Çekicinin üstünde yan yatan motosikleti tutmak isteyen polis düşerek yaralandı 31.01.2024 | 21:46
Ankara’da arabanın camını kırarak hırsızlık yapan şahıslar yakalandı 00:32
Ankara’da arabanın camını kırarak hırsızlık yapan şahıslar yakalandı 31.01.2024 | 20:13
Diyarbakır’da kafası çöp konteynerine sıkışan köpek böyle kurtarıldı 01:35
Diyarbakır’da kafası çöp konteynerine sıkışan köpek böyle kurtarıldı 31.01.2024 | 20:13
Film sahnelerini aratmayan kovalamacada 3 şüpheli yakalandı 01:58
Film sahnelerini aratmayan kovalamacada 3 şüpheli yakalandı 31.01.2024 | 17:33
Iğdır’ın simgesi leylekler kış ayında şehri terk etmedi 01:09
Iğdır'ın simgesi leylekler kış ayında şehri terk etmedi 31.01.2024 | 17:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA