Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yüzde 90'ı tamamlandı | Video

Türkiye yenilenebilir enerjide de yatırımlarını arttırdı. Bu kapsamda Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde elektrik üretimi devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan tesis müdürü Burak Doğru, tesisle ilgili önemli detaylar paylaştı.