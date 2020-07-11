Video Haber Ayasofya Camii'nde ilk namaz nasıl kılınacak? Arkeologlardan flaş 'Turist yolu' önerisi | Video

Ayasofya Camii'nde ilk namaz nasıl kılınacak? Arkeologlardan flaş 'Turist yolu' önerisi | Video

Ayasofya Camii'nde ilk namaz nasıl kılınacak? Arkeologlardan flaş 'Turist yolu' önerisi | Video
11.07.2020 | 16:15

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Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak ibadete açılması kararının ardından gözler ilk kılınacak Cuma namazında! Ayasofya Camii'nde ilk namaz nasıl kılınacak? Turistler Ayasofya Camii'ni nasıl ziyaret edecek? Arkeologların namaz kılınacak yerler ve ziyarette bulunacak turistlerin ziyaret güzergahı için önerilerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında ele alınacağı belirtildi.

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