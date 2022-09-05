Aydınlı öğrenciler Türkiye birincisi oldu | Video

Aydın Fen Lisesi öğrencileri Mustafa Kaya, Armanç Gedik ve Uygar Ege Kocakır tarafından Emine Tiriç danışmanlığında hazırlanan 'CBS ve Python Kullanarak Horseshoe Adasının 1999 ve 2020 Yılı 3D Yükselti Haritasının Çıkartılması' adlı proje,TEKNOFEST Karadeniz’de 2204-C TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birincisi olarak yeni eğitim öğretim döneminin Aydın için hızlı geçeceği sinyalini verdi.