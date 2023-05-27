Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki! Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozu veriyorlar | Video
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ittifakına tepki gösteren Bahçeli, "Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozları veriyorlar." ifadelerini kullandı.
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