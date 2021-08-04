Bakan Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan yangınlarla ilgili açıklama | Video

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yangın bölgesini ziyaret etti. Tatar'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti. Çavuşoğlu ve Tatar önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Rüzgar bugün yine kuvvetli. Önümüzdeki en büyük engel her zaman olduğu gibi rüzgar. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ziyareti güç vermiştir, moral vermiştir." dedi. Tatar ise yangının kısa sürede kontrol altına alınacağına inandığını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yangın bölgesini ziyaret etti. Tatar'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti. Çavuşoğlu ve Tatar önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Rüzgar bugün yine kuvvetli. Önümüzdeki en büyük engel her zaman olduğu gibi rüzgar. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ziyareti güç vermiştir, moral vermiştir." dedi. Tatar ise yangının kısa sürede kontrol altına alınacağına inandığını ifade etti.